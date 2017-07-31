وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: بشأن الاجراءات المالية والادارية المتخذة بحق المدانين في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية العاملين بالجهات الحكومية، لما كان للمال العام حرمة، وحمايته والدفاع عنه واجب كل المواطنين، ومسؤوليهم المعينين وممثليهم المنتخبين على وجه الخصوص.

ولما كان الوطن العزيز قد ابتلي ببعض من امتهنوا الارهاب والإضرار به وبالمواطنين، وحيث ان الاخذ على ايديهم لكف شرهم واجب الدولة بكل أجهزتها ومرافقها وكوادرها الوطنية.

ولما كان القضاء الكويتي الشامخ قد ادان بعقوبات جزائية مغلظة ورادعة، خلية ارهابية مسلحة، تخابر افرادها مع دولة اجنبية، وتدرب منتسبوها على حمل السلاح واستخدام المتفجرات وهربوا وجمعوا الاطنان منه.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

- ما الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المدانين في الخلية الارهابية من العاملين في القطاع النفطي منذ إلقاء القبض عليهم وحتى صدور الحكم النهائي؟ وما آلت إليه هذه الاجراءات؟

- هل تم صرف أي مبالغ من المال العام دون وجه حق لهؤلاء المدانين؟ وما قيمتها؟

- في حال ما اذا كان قد تم صرف مبالغ دون وجه حق فما الاجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة تلك الأموال؟

- ما الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لضمان عدم تكرار صرف مبالغ دون وجه حق في مثل هذه الحالات مستقبلا؟