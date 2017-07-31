قدم النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: لما كانت قضية خلية العبدلي تشكل أبعادا خطيرة على بلادنا ونظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستقر والذي نسعى جميعا إلى حمايته والذود عنه وتتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق هذه الغاية النبيلة.



فأرجو تزويدي بالإجابة عما يلي:

1 ـ هل ورد في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو محاضر تحريات الشرطة الخاصة بقضية خلية العبدلي أسماء لبعض النواب الحاليين أو السابقين أو لأقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ وهل ورد في ذات المحاضر المشار لها سابقا اسماء لقياديين في اجهزة الدولة المختلفة أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟

2 ـ اذا كانت الإجابة بـ «نعم» فما تلك الأسماء؟ وماذا كان هذا الدور؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة من ورد اسمه بهذه المحاضر؟