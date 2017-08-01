قدم النائب صالح عاشور سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس نصه الآتي: صدرت قوائم من الأمم المتحدة عن أشخاص تم تصنيفهم كإرهابيين، وفي تلك القوائم بعض الشخصيات الكويتية ومنهم أساتذة بجامعة الكويت مثل المدعو «ش. ع» وكذلك المدعو «ح. ع» والذي ورد اسمه ضمن قوائم الإرهاب الداعية لمكافحة الإرهاب، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:

1- ما إجراءات الوزارة تجاه هؤلاء الأساتذة الذين ما زالوا يعملون بمهنة التدريس في جامعة الكويت؟ وهل تم إيقافهم احترازيا بعد ورود أسمائهم ضمن قوائم الإرهاب؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإن كانت الإجابة بـ «لا» يرجى تزويدي بالأسباب.

2- هل قامت الوزارة بالتحقيق معهم أو مراقبة محاضراتهم ومراقبة المحتوى الذي يتم تقديمه للطلبة ضمن ما يتم تدريسه؟

3- يرجى تزويدي بالكليات التي يعمل بها المذكورون أعلاه، وما المواد التي يتم تدريسها للطلبة؟

4- هل قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الداخلية أو النيابة العامة كي يتخذوا إجراءاتهم القانونية تجاههم؟