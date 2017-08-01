قدم النائب مبارك الحجرف اقتراحا برغبة جاء فيه:

الكثير من إخواننا الموظفين المدنيين لديهم رصيد إجازات غير مستغل بل ان البعض منهم لديه رصيد إجازات يتم حرمانه منه، وذلك لتعديهم الحــد المسموح به من قبل ديوان الخدمة المدنية ولأن الاخوة العسكريين يتمتعون بهذه الميزة الا وهي البدل النقدي ورغبة في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالدولة.

لــــذا فإنني اتقــدم بالاقتــراح برغبـــــــة التالــي:

نص الاقتراح الذي تقدم به النائب مبارك الحجرف على التالي:

تمكين الموظف المدني من استبدال رصيد اجازاته بما لا يتجاوز 60 يوما كل عام ببدل نقدي أسوة بإخوانهم العسكريين.

من جانب اخر، قدم النائب مبارك الحجرف اقتراحا برغبة حول تسعير قيمة البنية التحتية جاء فيه: نصت المادة السابعة من الدستور الكويتي على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين وانطلاقـــا من هذه المادة لذا فإننـــي أتقدم بالاقتراح برغبـــة التالي: «تحديد سعر البنية التحتية لجميع الأراضي التي تعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيعها حاليا وفـــي المستقبل بمبلغ 4000 دينــار كويتي لكل قسيمة، وذلك لتخفيف الأعباء عـــن المواطنين وعدم إثقال كواهلهــم بالالتزامات المالية.