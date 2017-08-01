وجه النائب خالد الشطي سؤالا الى د.فالح العزب جاء فيه: نشرت إحدى الصحف اليومية حكما قد صدر في مطلع العام الحالي من محكمة التمييز الكويتية وهي أعلى محكمة في سلم درجات التقاضي، حيث ان أحكامها نهائية وباتة، وتعد حجة على المحاكم الأخرى، وجاء في الحكم: ان المتهم الذي يتعاطف مع تنظيم داعش، ودعا لهم ولقائدهم أبوبكر البغدادي بالنصر، وأن دعوة المتهم في المسجد بعد الصلاة للمصلين الى القتال مع تنظيم داعش ونصرته هي أعمال لا ترقى لأن تكون أعمالا عدائية موجهة ضد دولة أخرى، لذلك حكم محكمة التمييز بالبراءة للمتهم.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

- نسخة من الحكم المذكور سالفا.