قدم النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب جاء فيه: ألقى الدكتور (ع.ن.) عضو مجلس الأمة الاسبق محاضرة جماهيرية في العاصمة البحرينية «المنامة» يحرض فيها على ارتكاب اعمال ارهابية في العاصمة الأميركية «واشنطن دي سي» وتبين فيها تقليله من شأن قتل 3 آلاف أميركي في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، محرضا على ارتكاب العديد والمزيد من الاعمال الارهابية وذلك عن طريق تهريب جرثومة الانتراكس من انفاق المكسيك وتفجيرها في العاصمة الاميركية من اجل قتل400 ألف اميركي واصفا هذا العمل بالشجاع، وقد تم تقديم شكوى جزائية ضده الى السيد النائب العام منذ عدة سنوات، الا انه لم يتم التحقيق في الشكوى.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما سبب عدم التحقيق في الشكوى من قبل النائب العام؟

2 ـ ما سبب عدم إحالة المذكور الى المحكمة الجزائية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟