رشيد الفعم - بدر السهيل

أعاد النائب علي الدقباسي قضية زيادة أسعار البنزين إلى الساحة السياسية، مطالبا الحكومة بإنصاف المواطنين ومراعاة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها الجميع.

وأكد الدقباسي تمسكه بإلغاء الزيادة على سعر البنزين بالنسبة للمواطنين وعودة الأسعار الى ما كانت عليه، مشددا على رفضه اقتراح توزيع كوبونات للمواطنين ووصفه بأنه غير مجد. وقال الدقباسي في تصريح صحافي: ان سياسة كوبونات البنزين مرفوضة بالنسبة لنا وغير مجدية والدليل انه لم يسأل عنها احد منذ ان قالت الحكومة إنها ستعطي كل مواطن 75 ليتر بنزين كل شهر. وأضاف: نحن متمسكون بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق للمواطن.

وأشار الى انه يجب ان تراعي السياسة الاقتصادية للحكومة اوضاع الكويتيين أسوة بدول المنطقة التي خفضت اسعار البنزين. وشدد على ان النواب وجميع المواطنين يتفقون مع مراعاة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وأن تكون الإجراءات الحكومية تصب في مواضع الهدر لا ان تمس المواطن.



وفي موضوع آخر، وفي متابعة لما سمي بأزمة «التطبيقي» المتعلقة بعدم قبول أعداد من الطلبة، علمت «الأنباء» من مصدر نيابي ان اللجنة التعليمية البرلمانية ستدعو وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.محمد الفارس وقياديي «التطبيقي» لمناقشة اسباب الازمة ووضع الحلول لها.



إلى ذلك، اكد عضو اللجنة النائب د.عودة الرويعي ان فتح تحقيق في مشكلة نتائج «التطبيقي» من داخل «التطبيقي» ما هو إلا تغطية، حالها كحال غيرها من الأمور التي تمت تغطيتها وكان الرهان انها مع الوقت ستنسى.