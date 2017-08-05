رشيد الفعم

استرجع النائب عمر الطبطبائي الاهتمام النيابي المتعلق بتحديد أولوية لتعيين القياديين في الجهات الحكومية ومحاولات الحد من الفساد الاداري جراء استمرار الحال على ما هو عليه منذ وقت طويل دون تحديث او تطوير للانظمة الادارية. وقال الطبطبائي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن القانون الحالي قد مر عليه أكثر من 30 عاما وظلت قواعد تعيين القياديين كما هي من دون تغيير رغم أهميتها وأصبح من المهم تعديلها وتطويرها. وسعيا لإقرار القانون الذي تقدم به ومجموعة من النواب كشف النائب عمر الطبطبائي أنه وزملاءه النواب سيسعون إلى أن يحوز القانون الأولوية النيابية في دور الانعقاد المقبل.

وقال: سأدفع مع بعض الاخوة النواب بأن يكون هذا القانون في سلم اولويات دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان أبرز ما جاء في الاقتراح هو أن تشكل لجنة حكومية لاختيار القياديين وأن يشغل القيادي منصبه لمدة ٤ سنوات لا تجدد.