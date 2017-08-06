بعض المكاتب عليها مديونيات لا تستحق أن يتم إيقاف التعامل مع المرضى لأجلها

كشف النائب خالد العتيبي عن قيام بعض المستشفيات في الخارج بإيقاف التعامل مع مرضى كويتيين نتيجة التأخر في سداد فواتير سابقة.

وقال العتيبي إنه وردته عدة اتصالات عندما كان في لندن تطالبه بالتدخل ووضع حد لهذا الموضوع، الأمر الذي جعله يقوم بجولة على المكاتب الصحية وبعض المستشفيات التي أكدت حقيقة ذلك.

وأضاف العتيبي «للأسف أن هناك بعض المستشفيات في لندن أوقفت استقبال أو التعامل مع أي مرضى كويتيين وذلك بسبب وجود فواتير مالية سابقة لم تحصل»، مطالبا مجلس الوزراء في اجتماعه غدا بضرورة حسم هذا الموضوع وتسديد فواتير العلاج في لندن وغيرها من المكاتب الصحية، ليتسنى للمواطنين بدء أو استمرار علاجهم، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تأخذ على المستشفيات الخاصة الموجودة هناك ضرائب بناء على أسعار عمليات وإجراءات لم تقم بتحصيلها ولذلك قرروا إيقاف للتعامل مع مرضى الكويت والمكاتب الصحية.

وأكد العتيبي أن مدير المكتب العسكري الصحي اللواء فهد الباز رجل فاضل ويؤدي دوره على أكمل وجه ويستخدم علاقاته من أجل الاستعجال ببعض مواعيد الحالات الإنسانية المستعجلة، الا انهم اضطروا إلى إرسال بعض المرضى إلى خارج لندن على أساس عدم تعاملهم المسبق مع المكاتب الصحية في الكويت، لافتا الى ان الأعداد تتزايد والمشكلة بدأت تتفاقم خاصة أن هناك بعض المرضى بأمراض مستعصية ولديهم موافقات من شهر مارس الماضي وإلى الآن ينتظرون مواعيدهم للعلاج، مؤكدا أن التأخير في علاجهم يؤثر سلبا على حالاتهم.

ودعا العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء الى الإيعاز لمن يلزم من وزارات الدولة من الدفاع أو الداخلية أو الصحة بتسديد هذه المبالغ بالسرعة الممكنة، خاصة أن هناك بعض المكاتب عليها مديونيات لا تستحق أن يتم إيقاف التعامل مع المرضى لأجلها حتى وصلت إلى 55 مليون جنيه استرليني.

وأكد أن هذا الأمر جدا حساس حفاظا على سمعة الكويت خارجيا ولمصلحة المريض خصوصا فيما يتعلق بأمورهم الصحية، متمنيا حسم هذا الأمر خلال اجتماع مجلس الوزراء.