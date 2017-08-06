قدم النائب د.عودة الرويعي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: أورد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2015/2016 أن إجمالي أرصدة حسابات العهد بلغ (3.8) مليارات دينار كويتي حتى تاريخ 31 مارس 2016، مع وجود ارتفاع ملحوظ في رصيد دفعات واعتمادات نقدية في الخارج لم تتم تسويتها في السنة المالية المذكورة سالفا.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل قامت كل من وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع بتحويل الدفعات المالية لمكاتبها الخارجية على ضوء الاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة المالية في ميزانية السنة المالية 2015/2016 أم أنها تجاوزت بالصرف عما هو معتمد لها؟ في حال تجاوزها بالصرف يرجى تزويدي بكشف يبين فيه مقدار التجاوز عما هو مقرر لها في الميزانية والمقيدة على حساب العهد (دفعات واعتمادات نقدية في الخارج) قرين كل جهة من الجهات المذكورة سالفا، وجدول يبين فيه كيفية قيام هذه الجهات كل على حدة بالتحويل لمكاتبها الخارجية بمبالغ تفوق ما هو معتمد لها، وهل نسقت مع وزارة المالية في ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي هل قامت وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من قيام تلك الجهات بالتجاوز بالصرف عما هو مقرر لها؟

2 ـ هل ستتم تسوية الرصيد التراكمي في حساب العهد (دفعات واعتمادات نقدية في الخارج) عبر السحب الاحتياطي العام أو من خلال إدراج اعتمادات مالية في ميزانية السنوات اللاحقة لتلك الجهات؟ مع تزويدي برأي وزارة المالية حيال الطريقتين سالفتي الذكر.