وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا الى وزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1ـ قامت وزارة الصحة في شهر اكتوبر 2016 بافتتاح مركز الأسنان في مستشفى جابر ولكنها حتى تاريخ الرد على هذا السؤال لم تفتح بقية أقسام المستشفى، فما خطة الوزارة؟ وما التاريخ المحدد لافتتاح مستشفى جابر؟ 2ـ توجد مشاريع كثيرة تحت الإنشاء لبناء مراكز ومستشفيات صحية على سبيل المثال مستشفى الجهراء ومستشفى الفروانية ومستشفى الصباح.

أ ـ فما تاريخ تسلم كل مشروع على حدة؟ وما تاريخ الافتتاح المتوقع لكل مرفق تحت الإنشاء؟

ب ـ ما خطة الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة لتشغيل تلك المستشفيات.

ج ـ ما الكوادر الطبية والفنية والإدارية والتمريضية المطلوبة لكل مستشفى ومدى توافرها حاليا؟

د ـ كم تبلغ نسبة العمالة الوطنية المتوقعة لهذه المشاريع؟

كما وجه خورشيد سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: يرجى تزويدي بالآتي: كشف بعدد المواطنين على قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية خلال السنوات الـ 5 الماضية حتى تاريخ الرد على هذا السؤال حسب الآتي:

ـ العدد الإجمالي.

ـ العدد الإجمالي للإناث.

ـ العدد الإجمالي للذكور.

على ان يتم تصنيفهم حسب التحصيل العلمي لمقدم الطلب مع بيان وتوضيح سنوات الانتظار.