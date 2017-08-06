وجه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: وردتنا شكاوى من طلبة التطبيقي بوجود تلاعب في نسب القبول لهذا العام مما نتج عنه وقوع ظلم على أصحاب النسب العالية.



لذا يرجى تزويدي بالتالي: ما خطة القبول لكليات ومعاهد التطبيقي لهذا العام؟

يرجى تزويدي بالخطة وأعداد المتقدمين ومعدلاتهم «النسب الدراسية».

وما صحة وقوع ظلم على أصحاب المعدلات «النسب» العالية بقبولهم في تخصصات مخالفة لرغباتهم؟

يرجى تزويدي بكشف القبول لجميع التخصصات ومعدلاتهم «النسب» الدراسية؟ ويرجى تزويدي بأسماء اللجنة العليا للقبول ومحاضر اجتماعات اللجنة قبل الإعلان عن نتائج القبول؟ وهل صحيح ان هناك تجاوزات في اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية لبعض التخصصات في كلية التربية الأساسية؟ يرجى تزويدي بجميع الاختبارات والمقابلات لتخصصات الكلية.