قال النائب الحميدي السبيعي ان ما حدث من تخبط ومحسوبية بنتائج القبول في كليات ومعاهد التطبيقي يؤكد ما قلناه سابقا بأن حجم الفساد بالتطبيقي وصل حداً لا يُطاق ولا يمكن السكوت عنه.



مطالباً وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بتشكيل لجنة تحقيق فورا من خارج إدارة التطبيقي لتلقي تظلمات الطلبة والنظر في حقيقتها على ان تقدم تقريرها خلال اسبوعين، مع تعهدنا بملاحقة مراكز القوى والفساد داخل المؤسسة التعليمية ودور الانعقاد المقبل موعدنا إن شاء الله للقيام بما يمليه علينا ضميرنا ومسؤولياتنا السياسية.

من جانب آخر، وجه السبيعي سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه:

كثرت شكاوى الطلبة وأولياء أمورهم بعد إعلان نتائج القبول في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتطبيقي الدراسي الاول للعام الدراسي 2017 ـ 2018.

لذا يرجى إفادتي حول الآتي: ما النسبة المقررة التي يحتاجها الطالب للقبول في كل تخصص في الكليات والمعاهد بقسميه الأدبي والعلمي؟

يرجى تزويدنا بكشف بأسماء الطلبة المقبولين في جميع الكليات والمعاهد مقرونا بالنسبة المئوية الحاصل عليها الطالب وفق شهادته الثانوية.

يشتكي كثير من الطلبة من ان معدلهم الدراسي يسمح لهم بالقبول في أقسام معينة ولكنهم فوجئوا إما برفضهم او بقبولهم بأقسام ذات معدل قبول منخفض، فما مدى صحة ذلك؟

يشتكي كثير من الطلبة من انه تم رفضهم رغم معدلاتهم المناسبة وقبول من هم أقل منهم؟ فما مدى صحة ذلك؟