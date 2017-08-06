وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري جاء فيه: فيما يتعلق بسحب قرعة قسائم تربية الابقار في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، يرجى تزويدي بالتالي:ما الشروط التي وضعتها هيئة الزراعة للدخول الى قرعة توزيع قسائم تربية الابقار وتسمين العجول في منطقة الصليبية.



هل تم نشر اعلان لدعوة الراغبين في المشاركة في مشروع الأمن الغذائي موضوع السؤال؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصور الاعلا وتاريخ النشر.



متى تم فتح باب التقدم للمشروع المذكور وتاريخ اغلاق استقبال الطلبات؟يرجى تزويدي بأسماء جميع الشركات التي تقدمت لمشروع الامن الغذائي تربية الابقار وتسمين العجول، والذي تمت قرعة توزيع قسائمه يوم الاحد الموافق 30 يوليو 2017.



يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي استوفت الشروط للدخول الى القرعة وتزويدي بكل المستندات التي ارفقتها مع طلب الدخول والموافقة وفق اشتراطات الهيئة.



يرجى تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة المشرفة على قرعة توزيع القسائم في اليوم المذكور اعلاه مع بيان للمنصب الوظيفي لكل موظف.



فيما يتعلق بأوراق سحب القرعة، كما عدد القسائم في مشروع الأمن الغذائي لتربية الابقار وتسمين العجول؟ وكم عدد القسائم الذي تم توزيعه منذ انطلاق المشروع، وعدد القسائم التي تم توزيعها يوم الاحد الموافق 30 يوليو 2017؟

سأل عن فروق الأسعار فوق المعدل الطبيعي

ما الشركات المشاركة في ممارسة توريد الكتب الأجنبية للعام الدراسي الجديد؟

وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نما الى علمي نتيجة ترسية الممارسة رقم 2017/345-2018 التي طرحت في 21 مايو 2017 من قبل جامعة الكويت - مكتبة الطالب والخاصة بتوريد الكتب الاجنبية الدراسية للعام الدراسي الجديد وفيها اعتداء على المال العام ومساعدة بعض العاملين بالجامعة متجاوزين القانون رقم 10/2007 المتعلق بحماية المنافسة ومنع الاحتكار وعدم تطبيق قانون لجنة المناقصات المركزية المتعلق بالسعر الوحيد وعدم تقديم أي أسعار منافسة لأي منافس، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:

أسماء الشركات المشاركة في الممارسات المتعلقة بالموضوع اعلاه وتمت الترسية عليها بسعر وحيد الكتب الخاصة بكل من الناشرين مجروهيل وسنجيج mcgroHill & cengag larning.

هل هناك فروق بالأسعار تفوق المعدل الطبيعي بالأسعار مع دور النشر المنافسة؟

هل تم استغلال الدعم المقدم للطلبة من قبل الجامعة برفع الأسعار بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الاخيرة؟

أسماء جميع الشركات التي شاركت في هذه المناقصة وأسماء اعضاء اللجنة التي اشرفت على الترسية والمكلفة من جامعة الكويت.

هل تمت اي اجراءات احيال هذه المخالفات المتعلقة بقانون منع الاحتكار وقانون السعر الوحيد لأي مسؤول؟

طلب تزويده بالنصوص القانونية التي تسمح بذلك

إلى أي أساس استندت «الزراعة» لفرض ضمان بنكي على الأراضي المملوكة للدولة؟

وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري جاء فيه:

فيما يتعلق بقسائم الأمن الغذائي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، يرجى تزويدي بالتالي:

٭ إلى أي أساس استندت الهيئة العامة للزراعة لفرض ضمان بنكي على كل الأراضي وهي المملوكة للدولة؟

يرجى تزويدي بالنص القانوني لهذا القرار.

٭ ما السند القانوني لاحتساب الضمانات البنكية للأراضي؟

يرجى تزويدي بنص القانون بتحديد الضمان البنكي.

٭ نمــا الــى علمي طلب الهيئة ضمانين بنكيين على مشروع واحد والذي يخالف قانون لجنة المناقصــات المركزية، مــا مدى صحة هذه المعلومات؟

اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالنصوص القانونية التي تسمح بهذا الأمر.