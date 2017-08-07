بدر السهيل

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد ان رد اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة قد وصل الى الجهات المعنية، متوقعا ان يتم حسم قضية الإيقاف الرياضي في بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال حماد: ان مجلس الأمة قام بالدور المطلوب منه في هذا الخصوص بتعديل القانون «وراعينا اشتراطات الاتحاد الدولي»، مشيرا إلى ان الإيقاف لم يكن مرتبطا بشخص الوزير السابق أو الحالي بقدر ما كان مرتبطا بوجود تشريع موافق للاشتراطات المطلوبة.

وأعرب حماد عن تمنياته بأن يكون دور الانعقاد المقبل دور إنجاز، مشيرا إلى ان هناك قوانين كثيرة تهم المواطنين بعضها عمل عليها المجلس ولم يستكملها مثل موضوع قسائم خيطان.