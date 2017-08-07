رشيد الفعم

حدد النائب د.عودة الرويعي لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حلين لمشكلة قبول طلبة «التطبيقي» وإلا «فالمساءلة السياسية واجبة».

وقدم النائب الرويعي الحلين وهما اما قبول المتقدمين او أن البعض ممن أشار الوزير الى عدم قبولهم وهم 2100 يعلن قبولهم من الآن في الفصل الدراسي الثاني.

وشرح الرويعي في تصريح لـ «الأنباء» فحوى اجتماع عقده مع الفارس ‏بخصوص أزمة القبول في «التطبيقي» قائلا: لسنا بصدد محاسبة احد حاليا لأن الوضع يتطلب إيجاد حل للطلبة المقبولين في غير رغباتهم ولغير المقبولين من الأساس ونحن نريد العنب لا الناطور فمن غير المنصف أن يقبل طالب متفوق بتخصص لا يلائم نسبته، اما فيما يخص السبب في المشكلة فلم تكن مقنعة بالنسبة لي.

وأكد أن امام الوزير حلين تقدمت بهما فإما الأخذ بهما وإلا فالمساءلة السياسية ستصبح واجبة فنحن لم نأت لنسكت عن التجاوزات، ومصلحة أبنائنا الطلبة عماد مستقبلنا فوق كل شيء.