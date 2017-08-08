سلطان العبدان

وجه النائب أحمد الفضل رسالة الى مدير عام البلدية جاء فيها:

الى الأخ احمد المنفوحي

ما قامت به البلدية من إقرار مشروع معارض (إنجاز) بقيادتكم والذي يمكن الشباب من بدء حياتهم التجارية وصقل مواهبهم عمليا هي خطوة بالاتجاه السليم تعيد بها البلدية دورها الحيوي والريادي الذي أبدعت فيه عند قيام الدولة الحديثة.

كما نحثكم على مضاعفة عدد هذه المشاريع، حيث يكون لكل محافظة نصيب منها، كما ندعوك للالتفات لواجهتنا البحرية الحزينة فتقوم البلدية بإقرار مشروع مماثل تتوزع بموجبه الأكشاك الملونة على ممرات المشاة فتضفي منظرا حيويا صاخبا خاصة اذا ما صاحبته بعض الموسيقى والإضاءة المتحركة، فستتحول الواجهات البحرية لدينا لكرنفالات من الفرجة والاستمتاع بإبداعات الشباب.

Good Luck يا بوعبدالله