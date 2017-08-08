الرويعي: اتفاق مع الفارس على مجموعةحلول لمشاكل القبول في «التطبيقي»

إعلان قبول 200 طالب حالياً

رشيد الفعم ـ بدر السهيل

أعلن النائب د.عودة الرويعي أنه التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس واتفق معه على مجموعة حلول لمشاكل القبول في «التطبيقي».

وأضاف أن مشاكل القبول تنقسم إلى جزأين أولهما عدم قبول أكثر من 200 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الأول رغم استيفائهم النسب الدنيا المحددة حيث تم الاتفاق مع الوزير على إعلان قبولهم حاليا . وذكر أن القسم الثاني من المشكلة هو الخاص بالطلبة الذين تم قبولهم في تخصصات غير التي طلبوها وتقول الهيئة انه بسبب عدم اجراء المقابلات الشخصية. وبيّن أنه تم الاتفاق مع الوزير على إسقاط شرط المقابلة الشخصية حاليا وقبول الطلبة في التخصصات العلمية والأدبية في كلية التربية الأساسية.

من جانب آخر علمت «الأنباء» ان لجنة الأولويات البرلمانية ستوجه الأسبوع المقبل كتبا الى جميع اللجان لحثها على استغلال العطلة البرلمانية في الاستعداد ووضع أولوياتها لدور الانعقاد المقبل. وأوضح مصدر أن الكتب التي سيتم توزيعها ستحدد منتصف سبتمبر المقبل كحد أقصى لإرسال الاولويات.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد النائب د.عودة الرويعي أنه اتفق مع وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس على مجموعة حلول لمشاكل القبول في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وأوضح الرويعي أنه التقى وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس ونقل إليه شكاوى أولياء الأمور حول مشكلات القبول في الفصل الدراسي الأول في هيئة التطبيقي.

وأضاف أن مشاكل القبول تنقسم إلى جزأين أولهما عدم قبول أكثر من 200 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الأول رغم استيفائهم النسب الدنيا المحددة وتحقيقهم لكافة الشروط الأخرى المطلوبة.

وقال الرويعي إنه بالنسبة لهؤلاء الطلبة تم الاتفاق مع وزير التربية على إعلان قبولهم حاليا حتى يعرفوا مستقبلهم ويبنوا عليه خططهم وألا يؤجل قبولهم للأشهر المقبلة.

وذكر أن القسم الثاني من المشكلة هو الخاص بالطلبة الذين تم قبولهم في تخصصات غير التي طلبوها وتقول الهيئة انه بسبب عدم اجراء المقابلات الشخصية.

وبين أنه تم الاتفاق مع الوزير على إسقاط شرط المقابلة الشخصية حاليا وقبول الطلبة في التخصصات العلمية والأدبية في كلية التربية الأساسية وبعد استيفاء الشروط والوصول لمعدل تراكمي معين في الدرجات يتم إجراء المقابلة.

وأشار إلى أن هناك فهما خاطئا للمقابلة لكن هذا الموضوع يمكن مناقشته في وقت آخر وفي نطاق موضوع آخر منفصل عن المشاكل الحالية.

وأكد الرويعي أيضا الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالطلبة الذين تقول الهيئة انهم لم يجروا مقابلات شخصية بينما هم يؤكدون إجراءهم مقابلات واجتيازهم هذه المقابلات.

عاشور والرويعي يتوعدان بدور انعقاد رقابي صعب

بدر السهيل

أكد ‏النائب صالح عاشور ان موقف الحكومة سيكون صعبا في دور الانعقاد المقبل اذا لم يضع بعض الوزراء بصمات واضحة وملموسة لهم عبر الإنجاز والتسارع ‏في تنفيذ خطة التنمية والخدمات العامة وتحقيق العدالة في التعامل مع موظفي الدولة.

‏وقال عاشور ان دور الانعقاد المقبل سيغلب عليه الجانب الرقابي اكثر من التشريعي.

وفي السياق ذاته، قال ‏النائب د.عودة الرويعي: دور الانعقاد المقبل سيكون صعبا جدا والمواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قادمة لا محالة ما لم تغير الحكومة نهجها الحالي، ‏مؤكدا وجود مشاكل ومخالفات وتجاوزات عديدة في كل الوزارات، وهذا كان واضحا اثناء مناقشة الميزانيات واذا لم تجد ‏الحكومة الحل السليم لكل تلك المشاكل فإننا «لا طبنا ولا غدا شرنا»، وسيكون الصدام حتميا بين المجلس والحكومة.‏‫