سلطان العبدان

قال النائب خالد العتيبي إنه سيوجه أسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن مركزية القرار وملف المعاقين والقوى العاملة والجمعيات التعاونية ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها من مخالفات وردت بتقارير الجهات الرقابية.

وأوضح العتيبي في تصريح صحافي أنه سيتدرج في استخدام الوسائل الرقابية حتى يدرك الشارع حقيقة تلك المخالفات، مؤكدا رفضه سياسة الوزيرة تجاه هيئة المعاقين والتعسف في ملف المساعدات المالية.

وأبدى العتيبي أسفه لما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة الشؤون من اعتماد سياسة المركزية وتقليص صلاحيات المسؤولين عن طريق الأوامر غير المعلنة التي أدت إلى تعقيد أغلب الملفات التي تهم المواطن. وأضاف العتيبي أن الوزيرة ما زالت تمارس صلاحياتها الواسعة ممارسة سلبية وتصر على ضرب الحركة النقابية عبر تعطيل اعتمادات الاتحادات والنقابات والتدخل في إرادة العاملين ودفعهم إلى اللجوء إلى القضاء. ورفض العتيبي التحركات التي تتم لإعادة الدفع بمشروع قانون الجمعيات والذي رفضت مسودته جمعيات النفع العام كافة في وقت سابق، موضحا أن مؤسسات المجتمع المدني جزء أصيل من هوية الكويت ولا يمكن استهدافها بقوانين تشل حركتها. ودعا الوزراء كافة إلى معالجة الملاحظات التي أعلن عنها النواب سواء في قاعة عبدالله السالم أم داخل اللجان خلال دور الانعقاد قبل فوات الأوان، مجددا مطالبه بتغيير حكومي موسع حتى يكون أداء الوزراء على قدر الطموح.‏‫