بدر السهيل

ثمّن النائب طلال الجلال مبادرة وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري طرح مشروع «إنجاز» لتسويق أنشطة الشباب في إطار خطة الدولة لدعم المشاريع الحرة.

وأكد الجلال في تصريح صحافي أن مبادرة البلدية في إيجاد مركز لتسويق منتجات الشباب هي ترجمة حقيقية لتوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن دعم المشاريع الشبابية وتعد حافزا لخدمة أفكار الشباب وأنشطتهم وتجعلهم يتجهون للأعمال الحرة بدلا من القطاع العام.

ودعا الجلال الجهات الحكومية الأخرى إلى أن تحذو حذو الـبلدية في طرح مثل هذه الـمـبـادرات الرائدة وتقديم كل الـتـسهيلات أمام الشباب لـخلق فرص عمل والمساهمة فـي حل قضية البطالة حلا جـادا وحقـيـقيا.‏‫