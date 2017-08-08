أشاد النائب السابق عبدالله العدواني بالإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية وعلى رأسها وزيرها النشط الشيخ خالد الجراح في فرض القانون ومكافحة الارهاب «فأمن الكويت خط أحمر» لا ينقسم على اثنين وعلى المواطنين وجميع من يعيش على هذه الارض الطيبة ان يتعاونوا مع رجال وزارة الداخلية لحفظ الامن لتبقى بلادنا واحة امن وأمان.

وقال العدواني في تصريح صحافي نحن كمواطنين بدورنا نشيد ونؤيد جميع الاجراءات التي يتخذها وزير الداخلية النشط الذي حاز ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، عندما كلف بمهام اهم وزارة في امن البلاد، وبالنهاية نقول حفظ الله كويتنا الحبيبة في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.