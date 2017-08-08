وجه النائب خالد الشطي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: صدرت من المدعو (ع.ن) مجموعة من الاعمال غير القانونية والتي تهتك في وحدتنا الوطنية، مستغلا شبكة الإنترنت من خلال حسابه على موقع تويتر وهي أعمال تحرض على الإرهاب وتفكيك المجتمع وتنتهك الدستور.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة تجاه المدعو المذكور وأنشطته المخالفة للدستور والقانون؟، قام المذكور عبر حسابه على موقع تويتر بتشكيل حملات لجمع تبرعات لشراء السلاح، فما الاجراءات المتخذة من قبلكم تجاهه؟، قام المذكور بكتابة عدة تغريدات على حسابه في موقع تويتر يؤيد فيها كيان داعش الإرهابي، فهل تم استدعاؤه وإجراء التحقيق معه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج التحقيق.