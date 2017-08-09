تفاعل النائب عمر الطبطبائي مع قضية الترقيات بالواسطة والمحسوبية التي أثارتها نقابة «نفط الكويت» قبل أيام وحذرت من تداعياتها الخطيرة على عمال الشركة والقطاع النفطي ككل.

وتحظى القضية باهتمام النواب ونقابات القطاع النفطي وفي مقدمتها نقابة نفط الكويت التي أكدت تفشي الواسطة والمحسوبية في اختيار رؤساء الفرق وهو مؤشر خطير على سوء الأداء وبداية انهيار أي منشأة نظرا لسوء الاختيار باستبعاد الكفاءات لصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية.



وتوجه النائب عمر الطبطائي بسؤال برلماني إلى وزير النفط والكهرباء والماء جاء نصه كالتالي: «نظرا لما يشوب الترقيات في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها من غموض وعدم وضوح للآليات التي تتم وفقها، وما نراه من المحسوبية وتقلد غير الكفؤ للمناصب في تلك الجهات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي: ما الآلية والإجراءات المتبعة في ترقية رؤساء الفرق في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها؟ ولماذا لا يتم وضع معايير محددة وواضحة تتفق مع مؤشرات الجودة وتقييم الأداء في الإدارة؟ وما الأساس الذي يتم على أساسه إجراء المفاضلة عند اختيار رؤساء الفرق.