قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه:

سعيا لتوفير خدمات صحية تليق بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتخفيفا للضغط على المستشفيات الحكومية، وخلقا لروح المنافسة بين المستشفيات الخاصة من حيث الخدمات والأسعار التي ستصب في صالح المرضى.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

ـ إتاحة المجال لمنح تراخيص للمستشفيات الخاصة دون التقيد بعدد معين في محافظات البلاد.

ـ بناء مستشفى حكومي في كل محافظة من محافظات البلاد لاستقبال العمالة الوافدة فقط وذلك خلال الثلاث السنوات القادمة.

كما قدم الطبطبائي اقتراحا برغبة آخر جاء فيه: نظرا لما تسببه الشاحنات القادمة من منفذ السالمي والنويصيب من عرقلة وإزعاج للمواطنين القاطنين بالمناطق القريبة من موقع ادارة النقل البري، وذلك نتيجة اتباع الادارة لنظام حصر السيارات القادمة بالبضائع من المنافذ البرية ليوم أو يومين ثم ادخالها على دفعات إلى البلاد ليتم تفتيشها بعد ذلك من قبل الإدارة العامة للجمارك، ولما تسببه هذه الطريقة ايضا من تعطيل مصالح التجار فضلا عن تلف بعض البضائع خاصة الغذائية منها، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء مراكز تفتيش خاصة بالشاحنات في المنافذ الحدودية للبلاد.