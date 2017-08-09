قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: رغبة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتلافي الازدحام الشديد على إشارة البحر، حيث ان من يريد الدخول للفنطاس الزراعي وكذلك من يخرج من المهبولة باتجاه شارع الفحيحيل السريع لابد أن يتجه لهذه الاشارة ما سبب ازدحاما شديدا يصل لمئات الامتار ما يعطل مصالح المواطنين.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء دوار على الطريق الفاصل بين منطقة الفنطاس والمهبولة عند تقاطع شارع المهبولة الرئيسي مع الشارع الفاصل بين الفنطاس والمهبولة.

كما قدم المطيري اقتراحا آخر جاء فيه: نظرا للاختناق المروري والزحام الشديد وتكدس السيارات عند اشارة المرور فوق جسر المهبولة على طريق الفحيحيل السريع باتجاه طريق البحر المؤدي لمنطقة المهبولة لكثرة السيارات الداخلة للمهبولة بسبب الكثافة السكانية في هذه المنطقة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء مدخل ومخرج على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة المهبولة لتمكين سكان هذه المنطقة من الدخول والخروج بيسير وحل مشكلة الازدحام.