بدر السهيل

أكد النائب الحميدي السبيعي أن دور الانعقاد المقبل سيكون حافلا بالإنجازات التشريعية لاسيما القوانين المتعلقة بالمواطن، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إقرار القوانين الخاصة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي.

وقال السبيعي: إن قوانين دعم واستقلالية القضاء وقانون الحبس الاحتياطي، وقانون التأمينات، والشرف والأمانة، وتعارض المصالح بات مهما جدا الانتهاء منها خلال دور الانعقاد المقبل.

وأوضح أن ما يثار بأن اللجنة التشريعية تتأخر في إقرار القوانين عار عن الصحة لأن اجتماعاتها شكلت فارقا كبيرا عن باقي اللجان البرلمانية.

وأشار السبيعي الى أن المشكلة تكمن في زحمة الاقتراحات المقدمة للجنة لذلك تعمل اللجنة على مناقشة جميع الاقتراحات ذات الموضوع الواحد من الناحيتين الدستورية والقانونية وفلترتها للخروج بقانون واحد يشمل جميع الآراء.

وأضاف أن هذا الأمر يستغرق وقتا أطول للدراسة والنقاش، مشيرا الى موضوع الاقتراحات التي قدمت بشأن قانون تعارض المصالح والذي استنفد 7 اجتماعات وذلك نظرا لأهميته.

وقال السبيعي ان اللجنة التشريعية ستقوم بتوجيه دعوة الى مجلس القضاء في بداية دور الانعقاد المقبل لأخذ آرائهم ومناقشتهم في الاقتراحات بقوانين بشأن مخاصمة القضاء واستقلال السلطة القضائية.