تقدم النائب طلال الجلال باقتراح برغبة لتوسعة المساجد الموجودة على امتداد طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وتوسعة مسجد مقبرة صبحان ومواقف السيارات.



ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا لضيق المساحة في المساجد الموجودة على امتداد طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، والتي لا تتناسب مساحتها مع العدد الكبير من المصلين الذين يتوافدون على هذه المساجد أوقات الصلاة، ويضطر بعضهم إلى تأدية صلاة الجماعة خارج المسجد نتيجة عدم وجود أماكن بها، ونظرا لضيق مساحة مسجد مقبرة صبحان، والذي يتسبب في تدافع العديد من المواطنين والمقيمين المشيعين لأداء الصلوات، التي تسبق صلوات الجنائز على الموتى.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح التالي: توسعة المساجد الموجودة على امتداد طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وتوسعة مسجد مقبرة صبحان ومواقف السيارات.