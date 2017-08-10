«أتمنى ذلك ويسعدني»

الفنانة اليسا ردا على إحدى المعجبات التي سألتها إن كانت ستشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice، حيث كثرت الأقاويل في الآونة الأخيرة حول مشاركتها من عدمه، وردت اليسا: أتمنى ذلك بالقطع.يذكر ان مشاركة اليسا في ذا فويس ان حدثت لن تكون تجربتها الأولى في التحكيم، فهي شاركت سابقا الفنان وائل كفوري، الفنانة كارول سماحة والفنان حسين الجسمي في تحكيم هواة برنامج Xfactor.