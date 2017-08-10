بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبدالله بن محمد آل الشيخ، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير سلمان بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، داعيا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
من جانب آخر بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة البرلمان في جمهورية سنغافورة الصديقة حليمة يعقوب وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.