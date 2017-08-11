ما صحة أن تقليص الميزانية من قبل لجنة الميزانيات كان له الأثر على تراجع القدرة في القبول؟

وجه النائب د.جمعان الحربش سؤالا الى وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه:

1- ما اسباب أزمة قبول الطلبة في الهيئة العامة والتعليم التطبيقي لهذه السنة؟ وما سبب عدم قبول الكثير من الطلبة والطالبات رغم تحقيقهم شرط المعدل؟

2- هل قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالاستعداد لاستقبال وتحقيق رغبات من تنطبق عليه شروط التقديم؟ يرجى تزويدي بهذه الاستعدادات تفصيلا ولماذا لم تؤد للنتائج المرجوة؟

3- ما اسباب الفوضى والزحام في قاعات تسجيل الكوادر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عند تسجيل الطلبة للكليات والمواد؟ ومن المسؤول عن هذه الفوضى والوضع غير الحضاري؟

4- قمتم بالاجتماع بمدير وقيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد رفض اعداد كبيرة من المتقدمين ما نتائج هذا الاجتماع والاسباب التي ادت لهذه الفوضى ومن المسؤول عنها؟

5- ما اجراءاتكم لقبول من لم يتمكن من الحصول على القبول يرجى تزويدي بأعدادهم ونسبهم وما التواريخ لحل هذه الازمة؟

6- ما صحة ان تقليص الميزانية من قبل لجنة الميزانيات كان لها الاثر على تراجع القدرة في القبول؟

7- قام جهاز الاعتماد الاكاديمي بسحب الاعتراف 83 جامعة اميركية يرجى تزويدي بالاسس والمعايير والاسباب التي تم على ضوئها هذا القرار والدراسات التي سبقت هذا القرار.

كما وجه الحربش سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه:

1- يرجى تزويدي بعدد القضايا التي رفعت على وزارة الكهرباء والماء من قبل موظفي الوزارة وما الاحكام التي صدرت بكل درجاتها في كل قضية على حدة؟ وهل نفذت الوزارة هذه الاحكام؟ وفي اي درجة من درجات الاحكام نفذت الوزارة حكم كل قضية؟

وهل استنفدت الوزارة جميع درجات التقاضي في كل القضايا المنظورة؟ ارجو تزويدي بكشف مفصل لكل قضية على حدة وكم قضية خسرتها الوزارة؟

2- هناك تنقلات تتم في الوزارة يرجى تزويدي بمعايير هذه التنقلات وهل هناك استثناءات تمت بعدم تدوير بعض اصحاب الوظائف الاشرافية؟ وما المعايير التي على ضوئها يتم التدوير من عدمه؟