تقدم النائب فيصل الكندري باقتراح برغبة لتسمية المطار الجديد باسم مطار الشيخ صباح الأحمد الدولي.
ونص الاقتراح على ما يلي: في إطار التوجه الحكومي بشأن تطوير مطار الكويت الدولي وإنشاء مطار جديد يناسب الحجم الكبير للكويت التي تشهد إقبالا كبيرا من المسافرين، وذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
فضلا عن توجيهات سموه الرامية إلى النهوض وتطوير جميع المجالات التي من شأنها تطوير اقتصاد البلاد، وإزاء ذلك فإنني أنقل الرغبة الصادقة النابعة من الشعب الكويتي بتسمية المطار الجديد باسم صاحب السمو وذلك امتنانا وتقديرا لجهود صاحب السمو قائد الإنسانية.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تسمية المطار الجديد باسم مطار الشيخ صباح الأحمد الدولي.