بدر السهيل

على وقع التحذير من المواجهة المحتملة بين السلطتين واصل عدد من النواب الافصاح عن توجهاتهم لضمانة استمرار الهدوء والانجاز في دور الانعقاد المقبل.

وفي هذا الاطار طالب النائب ‏احمد الفضل بتغيير اربعة الى خمسة وزراء من الحكومة الحالية، مؤكدا ان استمرار الحكومة في عملها في دور الانعقاد المقبل مرهون برحيل هؤلاء الوزراء الذين يجب ان يأتي مكانهم وزراء قادرون على انجاز عملهم المطلوب منهم.

وفي السياق ذاته، قال النائب د.عبدالكريم الكندري ان ‏دور الانعقاد المقبل لن يكون اقل حدة من دور الانعقاد السابق اذا لم يتغير النهج الحكومي في إدارة الدولة، ‏مؤكدا ان العديد من الوزراء اخفقوا في إدارة وزاراتهم وقد يكونون هم احد اسباب أي أزمة قادمة بين المجلس والحكومة وهذا يدعو الى ‏ضرورة ملحة لتعديل وزاري كبير قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

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