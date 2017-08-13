بدر السهيل

نعى رئيس وأعضاء مجلس الأمة الفقيد الراحل الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، مؤكدين أن الكويت فقدت أحد أبنائها الأوفياء المحبين للوطن والولاء له.

وأكد النواب أن أعماله ستبقى في الذاكرة شاهدا على زمن جميل لم ولن يتكرر، مشيرين إلى أنه برحيل عبدالرضا غاب أحد أركان الفن الأصيل في الكويت والخليج العربي.

وعبروا عن حزنهم الشديد برحيل الفقيد «بوعدنان» الذي غيبه الموت ولكنه سيبقى باقيا حيا في وجدان الكويت والكويتيين من خلال أعماله التي لامست قلوب الجميع بلا استثناء وليس الكويت فقط التي ستفقده وإنما سيفقده الفن الخليجي والعربي.

هذا وقد اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا.

وقال الغانم ان الكويت فقدت أحد عمالقة الفن الكويتي والعربي الذي لطالما أدخل البهجة في كل بيت كويتي وحمل رسالة فنية وطنية مبدؤها الإخلاص وشعارها الصدق.

وأضاف أن الفنان الراحل قامة وطنية كبيرة مثل كل الكويتيين بصدق وعبر عن مواقفهم بوطنية وقدم حاجاتهم بإخلاص مؤكدا أن أعماله ستبقى خالدة وهي جزء من التاريخ الوطني.

وتقدم الغانم لذوي الفنان الراحل وللشعب الكويتي بخالص التعازي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري خالص العزاء للكويت بوفاة عملاق الفن الكويتي والخليجي الفنان عبدالحسين عبدالرضا، وقال إن الفقيد أوصى قبل وفاته بالولاء والوفاء للكويت وحكامها.

وقال النائب خالد الشطي إن الكويت خسرت أحد أبنائها الأوفياء، عملاق الفن ومنارة المسرح وأسطورة الإعلام.

وأضاف أن عبدالحسين عبدالرضا سيظل اسما خالدا ووساما في وجدان الوطن ورجلا استثنائيا في عالم الفن.

وتقدم الشطي بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله تعالى ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته.

وقال النائب خالد العتيبي: لقد غاب أحد أركان الفن الأصيل في الكويت والخليج العربي وستبقى أعماله في الذاكرة شاهدا على زمن جميل لم ولن يتكرر.

وقال النائب ناصر الدوسري: رحم الله الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا الذي عرف عنه حبه وحرصه على وطنه، والذي لطالما رسم الابتسامة على وجوهنا.

وشارك النائب أحمد الفضل واصفا الفقيد الراحل بأنه راسم ضحكة الكويت وابتسامتها.

وعزى النائب د.حمود الخضير الشعب الكويتي بوفاة عملاق الفن عبدالحسين عبدالرضا، مؤكدا أن أخلاقه وأعماله ستظل خالدة في ذهن الشعب الكويتي.

ودعا النائب د.عبدالكريم الكندري بالمغفرة والرحمة للفقيد وقال: اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان.

وقال النائب محمد الدلال: اللهم ارحم عبدك، ابن الكويت الرجل الذي أضاف الابتسامة للجميع، بواسع رحمتك.وعزى النائب عبدالوهاب البابطين الكويت بوفاة رمز الفن الكويتي والخليجي الكبير عبدالحسين عبدالرضا، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال النائب يوسف الفضالة: لقد رحل عبدالحسين عبدالرضا وترك لنا تاريخا وإرثا فنيا جميلا لامس قلوب الجميع وفقده الفن العربي والخليجي.

وقدم النائب سعد الخنفور خالص العزاء للكويت بوفاة عملاق الفن الكويتي والخليجي عبدالحسين عبدالرضا على مر السنين، مؤكدا أن الفقيد كان يدعو بكل قوة لحب الوطن والولاء له.

وقال النائب ثامر السويط: لا يكون الرمز رمزا في مجاله إلا إذا كان محبا لوطنه ولشعبه وهكذا كان الراحل لذلك أحبه الشعب.

وعزى النائب د.وليد الطبطبائي أسرة الفقيد قائلا إنه طالما نشر الابتسامة من خلال أعماله التي يتذكرها كل أهل الكويت.

وأكد النائب عمر الطبطبائي أن الكويت فقدت عملاقا من عمالقتها الذي سكن بوجدان وحياة كل كويتي وخليجي وعربي.

وقال الطبطبائي إن الفنان العملاق عبدالحسين عبدالرضا وضع بصمته في كل بيت، ورسم الضحكة والفن الأصيل في وجداننا.

وقال النائب صلاح خورشيد: نعزي أنفسنا وأهل الكويت بوفاة العم عبدالحسين عبدالرضا وندعو الله أن يغفر له ويرحمه وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين.

وقال النائب رياض العدساني إنه بقدر ما أسعدنا الفقيد خلال مشواره الفني فقد أحزننا خبر وفاته داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وتقدم النائب د.جمعان الحربش بخالص العزاء لأسرة الفنان عبدالحسين عبدالرضا سائلا الله له المغفرة والرحمة.

وأكد النائب راكان النصف أن خبر وفاة الفنان الكبير أحزن عشاقه في جميع المجتمعات العربية بجميع أطيافها.

وترحم النائب صالح عاشور على الفنان العملاق عبدالحسين عبدالرضا، مؤكدا أنه قامة فنية بفقده خسرت الكويت أسطورة كبيرة، داعيا المولى القدير ان يسكن الفقيد بأعلى جنانه وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.