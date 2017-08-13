البابطين: أقول لرجال وزارة الداخلية وبكل فخر واعتزاز «كفو»

الرويعي: ذكرت في السابق أن التشكيك في قدرة رجال الداخلية في الوصول إلى المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي سينتهي قريباً موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري رشيد الفعم - سلطان العبدان بدر السهيل

أثنى أعضاء مجلس الأمة على جهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجميع رجال الأمن الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه في القاء القبض على المحكومين الهاربين في قضية خلية العبدلي الـ 12 مطلوبا مبدين ثقتهم الكاملة في رجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الجراح بإلقاء القبض على باقي المحكومين الهاربين في قضية خلية العبدلي.

وأكد النواب دعم مجلس الأمة الكامل للأجهزة الأمنية والوقوف خلفهم لحفظ أمن البلاد وتحقيق الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على الكويت.

وقد كان النائب عبدالوهاب البابطين هو أول نائب اكد خبر القاء القبض على الـ12 مطلوبا في قضية خلية العبدلي، حيث قال البابطين في حسابه الخاص بموقع تويتر: لقد ‏تحدثت مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بخصوص خبر إلقاء القبض على ١٢مدانا في ‫قضية خلية العبدلي، وأكد لي الوزير الخبر، وأضاف البابطين: اقول لرجال وزارة الداخلية وبكل فخر واعتزاز «كفو» فجهود رجال الداخلية تستحق الشكر والثناء، معتبرا أن إلقاء القبض على أعضاء الخلية استحقاق أمني جدير بالإشادة نظرا للجهود المضنية لأبطال الداخلية.

وأكد البابطين على أن مجلس الأمة كان على اطلاع ومتابعة لجهود الداخلية وقد عقد اجتماعا موسعا في مكتب المجلس لهذا الغرض قام النواب من خلاله بشد أزر وزير الداخلية.

كما اكد الخبر أيضا النائب ماجد المطيري ‏بعدما اعلن عبر حسابه في «تويتر» انه تحدث مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وقال المطيري: ابلغني الوزير بانه تم القبض على «الخونة» المحكومين الهاربين بقضية خلية العبدلي، وتقدم المطيري بالشكر الجزيل للوزير خالد الجراح وكافة رجال الامن الساهرين على أمن البلاد.

واعرب نائب رئيس مجلس الامة النائب عيسى الكندري عن مدى ثقته الكبيرة برجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح واصفا اياه بالوزير «الفذ»، وقال الكندري: نقول للوزير الجراح سلمت يمينك والأمن في عهدك بأيد أمينة سائلين الله عز وجل ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

وبدوره شكر النائب محمد الدلال رجال الداخلية الذين ألقوا القبض على المدانين قضائيا في قضية خلية العبدلي «الإرهابية»، ووجه لهم التحية والتقدير على كافة الجهود الامنية المبذولة من اجل أمن واستقرار الكويت.

‏وتقدم النائب نايف المرداس بالشكر الجزيل لرجال وزارة الداخلية على جهودهم التي أثمرت بإلقاء القبض على 12 من المدانين بخلية العبدلى وقال المرداس: نشد على ايدي رجال الأمن الأبطال لمواصلة الجهد والقبض على البقية المحكومين الهاربين.

و ثمن النائب ثامر السويط ‏الجهود المبذولة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورجال الأمن في التوصل للمجرمين المدانين الهاربين في قضية خلية العبدلي‬، ودعا السويط المولى القدير ان يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

من جانبه قال النائب مبارك الحجرف: ‏نقول لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ان للمواقف رجالا وأنت رجل المواقف وعدت فأوفيت، وهنيئا للكويت بك وبرجال الأمن.

من جهته قال النائب سعد الخنفور: ‏ها هم رجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي تعهد بأن يتم القاء القبض على الخلية الهاربة وها هو وقياديو وزارته ‏يترجمون وعودهم الى أفعال بإلقائهم القبض على مجموعة من الهاربين، ويؤكدون انهم العين الساهرة والحصن الحصين للكويت وشعبها.

بدوره قال النائب خالد العتيبي: لقد ‏أثبتت اليوم وزارة الداخلية جدارتها بإلقاء القبض على 12 من أفراد خلية العبدلي الهاربين ونحن نقول لهم اجتهدتم فكان لكم نصيب الإشادة والثناء.

وأشاد النائب ناصر الدوسري ‏بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورجال وزارة الداخلية التي تواترت بها الأخبار وأثمرت بإلقاء القبض على ١٢ من أفراد خلية العبدلي المدانين.

من جانبه قال النائب الحميدي السبيعي: ‏ما قام به نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورجال وزارة الداخلية يستحق الإشادة والثناء عليه، مؤكدا على ان أمن الكويت يعتبر خطا أحمر، معربا عن جزيل شكره وامتنانه رجال الأمن.

وتقدم النائب عسكر العنزي ‏بالشكر والتقدير لرجال الداخلية وعلى راسهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ‏بعدما توجت جهودكم بالنجاح في القبض على ١٢ مدانا من خلية العبدلي «الإرهابية»، معربا عن ثقته الكاملة بقدرة الجهاز الامني ‏في ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن.

من جهته قال النائب د.عودة الرويعي: قد ذكرت في السابق ان التشكيك في قدرة رجال الأمن بوزارة الداخلية في الوصول الى المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي سينتهي قريبا بعد القبض عليهم لان أمن الكويت فوق كل شيء، وأضاف الرويعي: ‏‏الحمد لله على فضله والشكر لجميع من ساهم في حفظ الأمن من رجال الداخلية ودعوات الناس وغيرهم من المخلصين لهذا البلد الطيب، ‫فكل الشكر لرجال وزارة الداخلية ولنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية‬ الشيخ خالد الجراح‬ ولوكيل وزارة الداخلية محمود الدوسري‬ الذين واصلوا الليل بالنهار مؤكدين أن أمن الكويت فوق كل شيء.

وأكد الرويعي على ثقته في قدرة رجال الداخلية على ضبط الأمن، ونوجه الشكر لجميع أهل الكويت وندعو الله ان يبارك في جهود الجميع لحفظ أمن الكويت الذي نعتبره خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وشكر النائب د.محمد الحويلة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وجميع رجال وزارة الداخلية على جهودهم التي تكللت بالقبض على ١٢ من المدانين بقضية خلية العبدلي، وقال الحويلة: ان ‏العمل المتواصل للوزير الجراح ورجال وزارة الداخلية لحفظ الأمن يستحق الشكر والثناء، وأضاف «كفو يابو محمد وكفو لاخواننا رجال الداخلية» على عملهم البطولي ‏ففي أكثر من اختبار ومحك أثبت الوزير الجراح ورجال الداخلية كفاءتهم ويقظتهم وجاهزيتهم لمواجهة أي خطر وتهديد، فهم عيننا الساهرة ودرعنا المتينة.

بدوره قال النائب فيصل الكندري: ‏كل الشكر لرجال وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير خالد الجراح الذي وعد وأوفى في القائهم القبض على ١٢ مدانا في قضية خلية العبدلي، وطالب الكندري بمحاسبة كل من قام بإخفاء والتستر على هؤلاء المدانين ‏ بالاضافة الى تكثيف الجهود لإلقاء القبض علي باقي المدانين الهاربين، وأكد الكندري على ان ‏القبض علي المدانين الـ12 يؤكد الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الداخلية وعلي رأسهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لإحلال الامن والأمان في الكويت.

من جانبه شكر النائب د.عبدالكريم الكندري ‏رجال وزارة الداخلية على الجهود الأمنية المبذولة في القبض على المدانين بقضية خلية العبدلي، راجيا الله تعالى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وثمن النائب رياض العدساني ‏دور وزارة الداخلية حول القبض على الخونة الهاربين، وطالب العدساني وزارة الداخلية بمضاعفة الجهد لحفظ امن البلاد والقبض على باقي المدانين الهاربين بقضية خلية العبدلي متقدما بالشكر الجزيل للجهود المبذورة المقدرة لوزارة الداخلية.

من جهته اشاد ‏النائب فراج العربيد بجهود رجال وزارة الداخلية وبجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بعد تمكنهم من القبض على 12 مدانا من المحكومين بقضية خلية العبدلي‬.

وأعرب النائب ‏طلال الجلال عن ثقته الكبيرة في رجال الداخلية بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مؤكدا على ان هذه الثقة دائما تكون في محلها، وتقدم بخالص الشكر للعيون الساهرة على ضبط المدانين في قضية خلية العبدلي.

أما النائب راكان النصف فقال: يا رجال وزارة الداخلية لقد ‏كنتم على قدر الثقة، مستشهدا بدور رجال الداخلية في قضية اسود الجزيرة وتفجير مسجد الامام الصادق واليوم يجددون ثقتهم بنا في قضية خلية العبدلي، وأضاف النصف: ‏لقد صمتنا لحرصنا على وحدتنا الوطنية وثقتنا الكبيرة برجال وزارة الداخلية الذين يستحقون منا كل الشكر والتقدير على جهودهم.

وشكر النائب محمد هايف ‏نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورجال الأمن الذين بذلوا وقتا وجهدا أثمر إلقاء القبض على الـ 12 هاربا من أفراد خلية العبدلي واضاف هايف: ونحن بانتظار القاء القبض على باقي المحكومين في قضية خلية العبدلي بإذن الله.

بدوره اشاد النائب د.جمعان الحربش ‏بجهود رجال الداخلية الابطال ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذين واصلوا الليل والنهار لالقاء القبض على ١٢ مدانا من خلية العبدلي «الارهابية».

من جهته قال النائب د.وليد الطبطبائي: ‏لقد سعد أهل الكويت بخبر القبض على المحكومين بقضية خلية العبدلي فكل الشكر لرجال وزارة الداخلية‬ على جهودهم المبذولة والتي نجحت بالقبض على 12 مدانا، مشددا على ضرورة متابعة أعوان الخلية.

من جانبه قال النائب د.حمود الخضير: إن خبر القبض على أفراد الخلية أفرح الجميع، مشيدا بجهود رجال الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وشدد الخضير على أن أمن البلد خط أحمر، وأن كل الشعب يقف خلف الإجراءات التي تتخذها «الداخلية» لحفظ أمن البلاد، واصفا تلك الإجراءات بأنها تحقق الطمأنينة للجميع.