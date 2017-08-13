أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأداء وزارة الداخلية لجهودها في إلقاء القبض على المحكومين نهائيا في قضية خلية العبدلي.

وقال الغانم إن رجال الداخلية بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أثبتوا أنهم أهل للدعم والثقة التي وضعها صاحب السمو الأمير فيهم.

وأشار إلى الثقة التي أبداها نواب الأمة خلال الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي بحث قضايا المنطقة والهاربين من العدالة في جميع القضايا ومنها قضية خلية العبدلي.

وأضاف ان إلقاء القبض على المحكومين في قضية خلية العبدلي يؤكد سلامة موقف النواب في دعمهم وثقتهم بجهود وزارة الداخلية، معربا عن أمله في إلقاء القبض على بقية المحكومين في هذه القضية وكذلك الهاربون من العدالة في قضايا المال العام وأمن الدولة الأخرى.

واكد ان مجلس الأمة سيظل داعما لجميع الجهود المخلصة والوطنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية، داعيا الى الالتفاف الوطني حول توجيهات صاحب السمو الأمير في هذا الشأن بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.