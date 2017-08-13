بدر السهيل

بدأت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج التابعة لوزارة الصحة جولتها الثانية امس، والتي تشمل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وذلك للاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة للتحقيق في أعمال المكاتب الصحية بالخارج.



وكان وفد اللجنة توجه صباح أمس إلى أميركا في مستهل جولته المقررة خلال الفترة من ١٢- ٢٨ الجاري.



وكان مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 مارس الماضي على تكليف اللجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بما في ذلك ما يتعلق بعدد من المكاتب الصحية بالخارج.