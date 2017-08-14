اشاد النائب السابق عبدالله العدواني بجهود وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأركان وزارته في ‏القبض على المطلوبين للعدالة في ‏«خلية العبدلي»، مشيرا الى ان هذا الإنجاز يؤكد كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الامن.

وأضاف العدواني «أثبتت عملية وزارة الداخلية ان جهودها وطاقاتها مسخرة لحماية الكويت وأهلها وان أمنها خط أحمر لا يقبل النقاش»، لافتا الى ان هذه الجهود مقدرة من ابناء الكويت والمقيمين على أرضها.

ودعا العدواني الى دعم وزارة الداخلية في كل ما من شأنه ان يعزز قدرات وكفاءات منسوبيها وأجهزتها لا سيما ان سمعتها محليا وإقليميا وعالميا في المجال الأمني عالية.