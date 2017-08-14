قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه:

في ظل التطور التكنولوجي الكبير في العالم وسعي الدولة الى تعميم نظام الحكومة الإلكترونية وتخفيف ضغط المراجعين على الوزارات والهيئات العامة والمحاكم، بات من الضروري عمل ربط آلي بين وزارتي العدل والداخلية ليتمكن المراجع من خلال جهاز الكمبيوتر الاستعلام عن قضاياه وموقفها او الأحكام الصادرة بحقه سواء القضايا التي تنظرها تحقيقات الداخلية او قضايا المحاكم.

لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: نص الاقتراح:

الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية فيما يخص الاستعلام القضائي وغيره من الأمور المشتركة بين عمل الوزارتين لتسهيل عمل المراجعين لمعرفة قضاياهم سواء القضايا التي تنظرها تحقيقات الداخلية او قضايا المحاكم وماذا تم فيها ولمعرفة المنع من السفر او الأحكام الصادرة.