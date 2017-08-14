قدم النائب خالد العتيبي سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أسباب تجميد دراسة «ماكينزي» لإعادة هيكلة الخطوط الكويتية وأيضا عن سبب عدم تقديم مشروع قانون لإنشاء شركة خاصة لإدارة المطارات.



ونص السؤال على ما يلي: تعاقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية في وقت سابق مع المؤسسة الاستشارية الدولية «ماكينزي آند كومباني» لمساعدتها على تحديث خطة العمل لعدد من السنوات على أن تشمل الدراسة إعادة هيكلة الشركة ومساعدتها في الجانب الفني والإداري للنهوض بها من جديد، لكن وبعد مدة من العمل بالدراسة وفي الفترة الأخيرة جمدت الشركة العمل بالدراسة وألغتها تماما لأسباب غير معروفة.

وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 ـ هل ألغت الشركة العمل بدراسة «ماكينزي آند كومباني» لاسيما فيما يتعلق بالهيكل الإداري والوظيفي؟ إن كانت الإجابة «نعم» يرجى توضيح الأسباب التي دفعت الشركة لذلك، وما البدائل المطروحة بعد توقف العمل بالدراسة؟ وعلى أي لائحة يدار الهيكل الوظيفي حاليا؟

2 ـ أعلنتم في وقت سابق عن توجهكم لإنشاء شركة خاصة تابعة لشركة الخطوط الكويتية لإدارة المطارات تدار بالتعاون مع إدارة الطيران المدني، ما القوانين التي استندتم اليها لإنشاء هذه الشركة؟ وهل يتعارض إنشاء الشركة وقوانين الخصخصة وتعديلاتها؟ ولماذا لم تتجه الوزارة بمشروع بقانون إلى مجلس الأمة لإنشاء الشركة المنتظرة؟

3 ـ يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي والإداري والفني للشركة المقترحة والشركات الأخرى التي توجهتم لإنشائها، مع دراسة جدوى مبينة الأرباح والمخاطر المنتظرة لتلك الشركات، وتوضيح هل سيتملك المواطنون أسهما بهذه الشركات أسوة بشركات أنشئت سابقا؟

4 ـ يرجى تزويدي بالسير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة، موضحا فيها الخبرات والمؤهلات، وهل هناك قضايا منظورة أمام المحاكم لأي من أعضاء مجلس الإدارة؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسمائهم ونوعية هذه القضايا ومن أي جهة؟