قدم النائب فيصل الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن الأساس الذي استندت اليه هيئة الاستثمار في اتخاذ قرار التخارج من شركة أريفا، وعدد الاستثمارات الخارجية التي قررت الهيئة التخارج منها في السنوات الخمس الماضية.

ونص السؤال على ما يلي:

1 - كم تبلغ حصة استثمار الهيئة العامة للاستثمار في مجموعة أريفا الفرنسية؟

2 - متى تم الاستثمار في أريفا؟ يرجى تزويدي بتاريخ الاستثمار وسعر السهم حين الشراء وسعر السهم الحالي ومبلغ الاستثمار؟

3 - هل هناك وسيط له علاقة بالاستثمار في أريفا؟ أم أن الاستثمار مباشر مع الحكومة؟

4 - ما الأساس الذي استند اليه الاستثمار في اتخاذ قرار التخارج من أريفا؟ يرجى تزويدي بالدراسات الكاملة في قرار التخارج؟

5 - كم عدد الاستثمارات الخارجية التي قررت هيئة الاستثمار التخارج منها في السنوات الخمس الماضية؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات وأرباح الاستثمارات أو خسائرها من التخارج؟

6 - هل ربحت الكويت من الاستثمار في أريفا منذ شراء حصة في الشركة؟ إذا كانت هناك أرباح، يرجى تزويدي بجداولها على مدار سنوات الاستثمار فيها؟ وإذا كانت هناك خسائر، يرجى تزويدي بكل التفاصيل؟

7 - هل هناك نسب مالية تعطى لمسؤولي ومتخذي القرار في هيئة الاستثمار في حال القيام بصفقة مالية سواء بالاستثمار أو الاستشارة أو التخارج؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بالنسب لكل مسمى وظيفي؟