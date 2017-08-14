اعتذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الاجابة عن سؤال قدمه النائب شعيب المويزري.

وجاء اعتذار وزيرة الشـــؤون الاجتمــاعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مرسلا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جاء نصه:

اشارة الى كتابكم رقم (8983/2017) المــــؤرخ 11/6/2017 والمتضمن سؤال عضو مجلس الامة شعيب المويزري بشأن افادته عن بعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة، والمساعدات العامة والرعاية الاسرية.

نود الافادة بأنه وفقا للبند الثاني من قرار المحكمة الدستـــورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 فإن المقصـــود بالســـؤال البرلماني هو طــلـــب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، كما اوجبت المادة (122) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ان يكون السؤال مكتوبا بإيجاز قدر المستطاع.

وبما ان السؤال جاء مسهبا بما يخالف الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن، ولذلك نعتذر عن الاجابة على السؤال المشار اليه.