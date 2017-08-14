سلطان العبدان

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عدم صدور قرار بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب.



وقال الفارس خلال رده على سؤال للنائب د.عادل الدمخي تنشره «الأنباء» انه بالاشارة الى السؤال الموجه من العضو د.عادل الدمخي، نفيدكم برد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على السؤال التالي: لم تصدر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرارا بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، كما ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أخذت بالاعتبار توابع ونتائج فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب، وأضاف الفارس: لقد اهتمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال جميع الدراسات والتوصيات الخاصة بالفصل على تمكين قطاع التدريب من القيام بمسؤولياته التعليمية والتدريبية على جميع المستويات، وسيساعد إنشاء قطاع خاص بالتدريب على استقلاليته واتخاذ القرارات التي تخدم جودة البرامج التدريبية وعلى كفاءة قطاع المتدربين، وسيسمح بتواصل اكبر مع سوق العمل في وضع يتناسب واحتياجات الدولة المستقبلية من العمالة الفنية.



وزاد بقوله: إن تأثير فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب على الميزانية محل نظر واهتمام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولذلك استقصت الدراسة تأثير توصية الفصل على الميزانية، حيث اتضح ان مشروع الفصل سيساهم في توجيه الميزانية وفق أطره الصحيحة ولن تكون هناك اي زيادة او نقصان على اي من القطاعين، علما ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قامت بمخاطبة وزارة المالية بتوفير مبلغ وقدره 1551600 د.ك كلفة الوظائف القيادية والاشرافية في كلا القطاعين عند اتخاذ قرار الفصل.



وأضاف: ان الهدف من تشكيل لجنة النظر بتوصيات المكتب الاستشاري الكندي والخيارات المتاحة للنهوض بمسيرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث رفعت لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تصوراتها حول آلية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وفق جدول زمني محدد، علما ان هذه اللجنة ضمت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب برئاسة أ.د.فيصل علي الشريفي.



وكان خطاب الهيئة الموجه للوزير نص على التالي: عطفا على الخطاب الموجه من رئيس مجلس الأمة وعلى أسئلة النائب الفاضل عادل الدمخي نرفق لكم الإجابة عنها.



أولا: فيما يتعلق بالسؤال الأول نود الإفادة بأنه لم يصدر قرار بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب.



ثانيا: بما يخص السؤال حول دراسة توابع ونتائج فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب نود ان نفيدكم بأنه قد أخذ بالاعتبار جميع ذلك.



ثالثا: لقد اهتمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال جميع الدراسات والتوصيات الخاصة بالفصل على تمكين قطاع التدريب من القيام بمسؤولياته التعليمية والتدريبية على جميع المستويات، وسيساعد إنشاء قطاع خاص بالتدريب على استقلاليته واتخاذ القرارات التي تخدم جودة البرامج التدريبية وعلى كفاءة المتدربين، وسيسمح بتواصل أكبر مع سوق العمل في وضع يتناسب واحتياجات الدولة المستقبلية من العمالة الفنية.



رابعا: فيما يتعلق بالسؤال الرابع حول تأثير فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب على الميزانية، نود الإفادة بأن هذا الموضوع محل نظر واهتمام، ولذلك استقصت الدراسة تأثير توصية الفصل على الميزانية، حيث اتضح ان مشروع الفصل سيساهم في توجيه الميزانية وفق أطره الصحيحة ولن تكون هناك اي زيادة او نقصان على اي من القطاعين، علما ان الهيئة قامت بمخاطبة وزارة المالية بتوفير مبلغ وقدره 1551600 دينار كلفة الوظائف القيادية والاشرافية في كلا القطاعين عند اتخاذ قرار الفصل.



خامسا: بالإجابة عن السؤال الخامس والأخير نود إفادتكم بأن تشكيل اللجنة كان للنظر بتوصيات المكتب الاستشاري الكندي والخيارات المتاحة للنهوض بمسيرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث رفعت للدكتور مدير عام الهيئة تصوراتها حول آلية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وفق جدول زمني محدد، علما ان هذه اللجنة ضمت مجموعة من اعضاء هيئة التدريس والتدريب برئاسة أ.د.فيصل علي الشريفي.

نص سؤال الدمخي

تم انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بغرض تأهيل عمالة فنية ومدربة تخدم سوق العمل وتحمل تخصصات متعددة ومتنوعة في المؤهل العلمي.

لذا يرجى افادتي بالآتي:

1- اسباب صدور قرار بفصل قطاع التلعيم عن قطاع التدريب.

2- هل تمت دراسة توابع ونتائج فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب؟

3- هل سيؤثر فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على جودة التعليم وتنوع تخصصات ومؤهلات الخريجين؟

4- تأثير قرار فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

5- هل تم تشكيل لجنة لبحث فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فمن هم اعضاء اللجنة؟ وما قراراهم النهائي؟ وهل تم تمثيل قطاع التدريب فيها؟