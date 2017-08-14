بدر السهيل

بحث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان امس آخر المستجدات المتعلقة برد اللجنة الأولمبية الدولية الأخير بشأن إيقاف النشاط الرياضي للكويت، بالإضافة إلى السبل المتاحة أمام الحكومة في إنهاء الإيقاف الرياضي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن أن الوزير الروضان أبلغ الغانم بطلب اللجنة الأولمبية الدولية عقد اجتماعات مع الجانبين الحكومي والنيابي، مما يفيد بأن اللجنة الأولمبية ستناقش القانون الرياضي الجديد مع وفد كويتي يمثل الحكومة الكويتية بالإضافة إلى نواب مجلس الأمة.

وعن الاجتماع الذي جمع الغانم والروضان، قال النائب احمد الفضل: اعتقد أن كتاب «الفيفا» بشأن إيقاف النشاط الرياضي في الكويت كان إيجابيا، لأنه طلب عقد اجتماع يجمع الطرفين وذلك لوضع خطط لحل القضية ورفع الإيقاف نهائيا.



وكشف الفضل عن أن ‏الحكومة أعدت الخارطة القانونية المتضمنة قانونا جديدا يعالج مطالب الهيئات والاتحادات الدولية فلن يكون بعد ذلك أي سبب منطقي لاستمرار الإيقاف الرياضي على الكويت.



‏وتوقع الفضل أن تتضح الصورة النهائية في شأن الإيقاف الرياضي قبل أو مع بدء دور الانعقاد المقبل حتى يتسنى لمجلس الأمة التصويت على القانون الرياضي الجديد تمهيدا لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.