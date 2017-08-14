رشيد الفعم

أكد عضو اللجنة التعليمية وأمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي ان استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس سيكون في شهر نوفمبر المقبل «ما لم يقم بإصلاح الأوضاع في وزارته».

وقال د.الرويعي، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، إنه لا توجد خصومة شخصية مع الوزير وليس هناك عداء سابق ولا حالي، لكن كل ما في الأمر أننا ننشد الإصلاح لا غير.

وأوضح د.الرويعي أن هناك من يسوّق فكرة أنني أسعى من وراء تبني قضية التعليم الى الوصول الى الوزارة إلا أن الحقيقة تختلف تماما عما يدعيه البعض، ولو أن الأمر كذلك لكنت قبلت بالمنصب في فترات سابقة.

وزاد بقوله: نحن عون وسند للوزير في تقديم النصح والمشورة والدعم السياسي في حال انتهج الإصلاح الفعلي الذي ينشده الجميع، أما إذا بدأ في أسلوب المناورات السياسية أو التسويف فسيكون لزاما علينا تحريك الأدوات الدستورية، مشيرا الى ان المواجهة السياسية مع الوزير واردة في حال التف على المقاصد التي يسعى إليها النواب.