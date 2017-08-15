أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه مع عدد من النواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 8/2008 بشأن حقوق ذوي الإعاقة.

وقال الشاهين في تصريح صحافي في مجلس الامة ان التعديل يمنح الموظفين من ذوي الإعاقات البسيطة حق تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين وحصولهم على الأجهزة التي يحتاجونها بناء على توصية من اللجنة الفنية.

وأشار إلى ان ذوي الاعاقة البسيطة يعانون حاليا من عدم شمولهم بالإعفاءات والمميزات التي كفلها القانون أسوة بأقرانهم من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.

وذكر الشاهين ان هناك حالة من عدم الرضا على أداء الهيئة العامة لذوي الإعاقة واستياء من آلية العمل المتبعة والتي أدت الى الكثير من المشاكل، داعيا الهيئة الى معالجة تلك الملاحظات وتصحيح آلية عملها.

واعتبر الشاهين ان نقل تبعية هيئة شؤون الإعاقة من وزيرة الشؤون الى رئاسة الوزراء لن يكون العصا السحرية، مبينا ان الحل يكون بتغيير آلية عمل الإدارة لضمان رضا المراجع.

ولفت الشاهين من جهة أخرى الى وجود تقريرين مدرجين على جدول أعمال مجلس الامة متعلقين بقضايا ذوي الإعاقة، معربا عن أمله في انجازهما في دور الانعقاد المقبل.