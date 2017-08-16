بدر السهيل

قال النائب ماجد المطيري إن لجنة المرافق العامة البرلمانية سترفع توصياتها عن حادثة غرق نفق المنقف لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وأضاف المطيري في تصريح صحافي: ان توصيات اللجنة تضمنت عدة أمور من بينها تعويض أصحاب السيارات المتضررة، والتي زاد عددها على ٣٠ سيارة.

وأوضح انه تم خلال التحقيق الذي قامت به اللجنة بشأن حادثة الغرق استدعاء ممثلي وزارة الأشغال العامة الذين تعهدوا بإجراء تحقيق داخلي مع الشركة المنفذة للمشروع وإعداد تقرير بذلك.

وذكر المطيري أن تأخر التقرير لمدة شهرين يرجع إلى تأخر الوزارة في تسليمه، مضيفا أن اللجنة تسلمت التقرير الاسبوع الماضي وستواصل إجراءاتها لرفع التقرير النهائي للمجلس متضمنا عدة توصيات.

وأمس قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بصرف بدل إيجار المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأن تتسلم مساعدة اجتماعية من وزارة الشؤون، وتضمن الاقتراح صرف بدل إيجار للكويتية المطلقة والأرملة التي لا يوجد لديها سكن خاص بها. وعلل عسكر اقتراحه بأن بعض الفئات من الكويتيات يعانين بسبب حرمانهن من حقوقهن وعدم مساواتهن بالرجال الكويتيين في بعض الأمور رغم ان الدستور الكويتي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ومن ضمن الأمور التي تعاني منها المرأة الكويتية عدم صرف بدل إيجار لها.