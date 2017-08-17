بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عبر فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه الى ارض الوطن سالما بعد نجاح الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.

وقال الغانم في برقيته «بقلوب مليئة بحمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه، يزيدني شرفا وسعادة ان أبعث لمقام سموكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الأمة الموقر بجزيل آيات التهاني القلبية مشفوعة بخالص التمنيات بعودة سموكم مكللين بأثواب العافية والسلامة بإذن الله تعالى الى أرض وطننا الحبيب».

وأضاف «فقرت عين الوطن وعين الشعب الكويتي بهذه العودة الميمونة، وازداد فرحة وبهجة بنجاح الفحوصات الطبية المعتادة، ليواصل سموكم مسيرة النهضة والرخاء والنماء والبناء لكويت العز والسؤدد تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه».

وقال: «إنني في هذه المناسبة أجد نفسي منتهزا إياها لأتوجه الى المولى العلي القدير مبتهلا بأن يمتع سموكم بموفور الصحة ودوام الهناء والرخاء والعافية، والسلامة من كل شر وسوء، وان يحفظكم نبراسا وذخرا ورمزا لوطننا العزيز الكويت، ولشعبه الوفي المخلص، وان يشملكم بعنايته الإلهية ورعايته السماوية، ويؤيدكم بتوفيقه وعونه، انه سميع مجيب».