الرويعي: ما زلنا نعاني من تبعات الشحن والتشجيع السلبي

المرداس: ‏نأمل رفع الإيقاف الرياضي عن الكرة الكويتية في أسرع وقت ممكن سلطان العبدان - بدر السهيل

رحب نواب مجلس الأمة بمقترح نادي السالمية الرياضي والذي وافق عليه 11 ناديا رياضيا بشأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم وعقد جمعية عمومية والذي يضيف فقرة جديدة على المادة 74 ونصها كالآتي: «في حال تعرض الاتحاد للإيقاف او تعليق نشاطه الرياضي الدولي او حالت ظروف قهرية دون قيام مجلس إدارة الاتحاد بأداء عمله، يحق لأعضاء الجمعية العمومية عقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط مجلس ادارة الاتحاد وتعيين لجنة انتقالية خماسية مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لإدارة شؤون الاتحاد لمدة تحددها الجمعية العمومية قابلة للتجديد».

وأعرب النائب م. محمد الهدية عن ارتياحه من خطوة الأندية الرياضية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، مؤكدا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لإقناع اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم الدولي بضرورة رفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية خارجيا.

وقال الهدية في تصريح صحافي: نحيي مجالس إدارات الأندية لاستشعارهم وتحملهم المسؤولية لإنهاء معاناة الرياضة الكويتية وتأثيرها السلبي على قطاع كبير وهم الشباب الرياضي لمزاولة أنشطتهم الرياضية في خدمة وطنهم في المحافل الدولية والإقليمية والعربية لرفع علم البلد وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأضاف الهدية أن تحرك القائمين على الوسط الرياضي يجدد الأمل في إغلاق ملف الإيقاف الرياضي بعيدا عن الخلافات السياسية التي عصفت بسمعة الكويت الرياضية وما خلفه من هدم للمواهب الرياضية في مختلف الألعاب منذ سنوات، مشيرا إلى انه آن الأوان لإعادة رياضتنا إلى مكانتها السابقة.

من جهته، أكد النائب ماجد المطيري تأييده للجهود الرامية إلى عقد اجتماع استثنائي لغالبية الأعضاء في الجمعية العمومية للأندية الرياضية، مشيرا إلى أن هدف الاجتماع المعلن تعديل النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم وهو هدف جدير بالاهتمام والمتابعة.

وأضاف ان من شأن هذا الاجتماع أن يقدم الصورة الواضحة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن الأندية الرياضية نفسها هي التي عدلت النظام الأساسي وفقا لقناعاتها بعيدا عن أي ضغوط حكومية كانت تدعي الهيئات الرياضية الدولية حصولها في الكويت.

من جانبه، قال النائب ‏فيصل الكندري: نساند خطوة غالبية الجمعية العمومية للأندية في دعوتها للاجتماع والأخذ بزمام الأمور وعندها ستسقط حجج المنظمات الدولية ‏بوجود تدخل حكومي وسيعرف الشارع الرياضي من يريد رفع الإيقاف من اجل الرياضة والرياضيين ومن يريد عودة المتنفذين تحت شعار رفع الإيقاف.

‏وفي السياق ذاته، قال النائب عودة الرويعي: ما زلنا نعاني من تبعات الشحن والتشجيع السلبي على المستوى الرياضي بين المنتخبات الخليجية وها نحن ننتقل بسرعة إلى شحن ‏وتشاحن بغلاف سياسي وهمي.

وقال النائب أحمد الفضل: احدى عشرة تحية بعدد الأندية التي ثارت على الوضع وقامت أخيرا بالمبادرة لرفع الغمة التي اجتاحت الرياضة، مخاطبا الأندية الـ11: نعم ‏خذوا ما منحكم القانون بقوة وثوروا على استضعافكم من قبل كل مجموعة تستولي على الاتحاد، ضعوا المنظمات الدولية في زاوية الاحراج لأنهم ‏كانوا دائما يتعللون بكم، انتصروا لحق الشباب الرياضي الكويتي المنتهك ظلما وزورا وتجنيا.

وأضاف الفضل: الآن فقط لنتأمل الساحة الرياضية ونرى بأم أعيننا من البعض وهم يحاولون إفشال ثورة الأندية، جميع الأندية تطالب بالتوقيع على عقد الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وأعرب النائب نايف المرداس ‏عن أمله في رفع الإيقاف الرياضي عن الكرة الكويتية في اسرع وقت ممكن لإنهاء الحرمان الرياضي الذي عانت منه الرياضة الكويتية والشباب الرياضي الكويتي، مطالبا بتضافر الجهود لتحقيق رفع الإيقاف.