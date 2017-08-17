استغرب النائب ماجد المطيري من صمت وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع على تجاوزات قطاع الطرق الواضحة حتى في المشاريع الجديدة مثل مشروع نفق الجهراء مقابل نادي الكويت.

وتساءل المطيري في تصريح صحافي هل يعقل حضور الوزير والإعلان عن افتتاح المشروع ويتم التفاخر أمام وسائل الاعلام بإنجازات اقل ما يقال عنها متردية وواضحة للجميع؟

وأضاف: كيف تم تسلم مشروع نفق الجهراء بهذه الوضعية ولماذا لم تجبر الوزارة المقاول على إصلاح الأخطاء، وهناك الضمان المالي تستطيع الوزارة استخدامه ام ان الوزارة تريد إصلاح الخلل من حساب المال العام لأجل حماية المقاول؟

وبين المطيري ان قطاع الطرق شهد تأخر انجاز المشاريع في أوقاتها التعاقدية والتقاعس عن تحصيل الغرامات والتقصير في التنفيذ وهو عهد بائس بلا أي إنجازات حقيقية. وحول التحقيق في نفق المنقف بين المطيري أن لجنة المرافق ستعمل على تقريرها ومن المتوقع ان تصدر توصياتها النهائية بإيقاف مقاول نفق المنقف مدة ٣ سنوات عن مشاريع وزارة الاشغال وجميع الجهات الحكومية ولجنة المناقصات المركزية.

وبين ان اللجنة لن تتساهل مع اي مقاول يقصر في أعماله على حساب المال العام، ولكن للأسف فان الوزارة تساهلت مع المقاول وهذا لا نقبل به.