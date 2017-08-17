قدم النائب صالح عاشور سؤالا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح سألها خلاله عن تعيينات الوافدين بوزارة الشؤون وهيئة الاعاقة وهيئة القوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة مع بيان الراتب الشهري لهم.

وقال عاشور: اذا صحت المعلومات التي نشرت بشأن تعيينات ومكافآت بعض الوافدين في وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها فلا بد من مساءلة وزيرة الشؤون وكذلك المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية.

وجاء نص سؤال عاشور كالتالي:

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة لأسماء وافدين تم تعيينهم في وزارة الشؤون والاجتماعية والعمل والهيئة العامة لذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:

1- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ 1/1/2015 وحتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

2- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في الهيئة العامة لذوي الإعاقة منذ 1/1/2015 وحتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

3- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في الهيئة العامة للقوى العاملة منذ 1/1/2015 وحتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.

4- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه أسماء غير الكويتيين الذين تم تعيينهم في برنامج إعادة الهيكلة منذ 1/1/2015 وحتى تاريخ السؤال مع بيان الشهادة الدراسية وسنوات الخبرة إن وجدت والراتب الشهري وجنسياتهم.