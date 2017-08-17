إبراهيم عمر: رئيس مجلس الأمة يحمل راية الأقصى والقضية الفلسطينية ويسعى لخروج الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الكويت والسودان لاسيما التعاون في المجال البرلماني.كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة وآلية تنسيق المواقف إزاءها في المحافل البرلمانية القارية والدولية.



وحضر المباحثات السفير الكويتي لدى السودان بسام القبندي ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب شعيب المويزري والنواب د.حمود الخضير وأسامة الشاهين وماجد المطيري والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والسفير السوداني لدى الكويت محيي الدين سالم.وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.يذكر أن رئيس المجلس الوطني السوداني وصل والوفد المرافق له إلى البلاد يوم الاثنين الماضي في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام.



هذا وقد قال ‏رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن وجود رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم احمد عمر في الكويت دليل واضح على عمق العلاقة بين البلدين ليس على مستوى الحكومات فقط إنما على مستوى الشعبين الشقيقين. وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب مباحثاته مع رئيس المجلس الوطني السوداني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد «أنا واثق بأن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في القطاعات والمجالات كافة سواء على الصعيد البرلماني او الاقتصادي او على صعيد التعاون والتنسيق».وقال الغانم «ستنتهي هذه الزيارة ونحن أكثر قوة وصلابة وتنسيقا في كل قضايا الأمة» مؤكدا متابعة كل ما من شأنه تعزيز العلاقات والروابط بين الشعبين الشقيقين وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه البلدين. وأعرب الغانم عن شكره لرئيس المجلس الوطني السوداني على زيارته للكويت متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني.



من جهته، ‏⁧‫قال رئيس المجلس الوطني السوداني ابراهيم عمر: لقد نقلت رسالة لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد من الرئيس السوداني تضمنت تأييده لما يصبو اليه سموه لحل المشكلة الخليجية، مؤكدا على انه ‏⁧‫اجرى مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تطرقت للعلاقات بين البرلمانين وسبل تطويرها عبر اللجان المشتركة ومذكرات التفاهم وتبادل الزيارات بين الطرفين.



وأضاف عمر: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يحمل راية الأقصى والقضية الفلسطينية ويسعى لخروج الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ونحن بدورنا معه ونسانده في ذلك.

.. ويهنئ ليختنشتاين و الكونغو بالأعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني في جمهورية الكونغو الصديقة جوستين كومبا ورئيس مجلس الشيوخ أندريه أوبامي إتو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان في إمارة ليختنشتاين الصديقة ألبيرت فريك وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.